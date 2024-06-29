الطوارئ الروسية تطهر شاطئ سيفاستوبول من ذخائر صغيرة بعد الهجوم الصاروخي الأوكراني

قال مصدر في وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن عناصر الوزارة دمروا 4 قطع ذخيرة صغيرة تم العثور عليها على الشاطئ في سيفاستوبول بقيت هناك بعد الهجوم الصاروخي الأوكراني الأخير.

وأضاف المصدر في حديث لمراسل تاس: " في قاع شاطئ أوشكويفكا، عثرت مجموعة هندسية تابعة لوزارتنا على 4 قطع صغيرة قابلة للانفجار من بقايا الهجوم الصاروخي- وذلك على أعماق تتراوح بين 2 و 5 أمتار. وتم تفجير هذه القطع في مكان اكتشافها".

إقرأ المزيد

وذكر المصدر، أنه شاركت في ضمان الأمن والسلامة خلال تنفيذ العملية، عناصر طبية ومن الهيئات الأمنية ذات العلاقة.

وتابع المصدر القول، إن العملية جرت بشكل طبيعي وبدون أية إشكالات، وستستمر لاحقا أعمال الغوص للبحث عن الذخائر الصغيرة والأشياء المتفجرة.

في 23 يونيو، قصفت أوكرانيا مواقع للبنية التحتية المدنية في سيفاستوبول بصواريخ ATACMS التكتيكية المزودة برؤوس حربية عنقودية. وتمكنت وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي من اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ، وانفجر خامس فوق المدينة وتسبب بمقتل أربعة من المدنيين وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح.

المصدر: تاس