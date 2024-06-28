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العشرات من ضحايا القصف الأوكراني في سيفاستوبول لا يزالون في المستشفيات

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العشرات من ضحايا القصف الأوكراني في سيفاستوبول لا يزالون في المستشفيات
Gettyimages.ru
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أعلن حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزاييف أن العشرات من ضحايا القصف الأوكراني في سيفاستوبول لا يزالون في المستشفيات.

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وكتب رازفوزاييف عبر قناته على "تليغرام": "لا يزال 33 مصابا في مستشفيات سيفاستوبول، بما في ذلك 7 أطفال".

وأشار إلى أنه تم إرسال 22 شخصا آخرين إلى المشافي التخصصية في موسكو لتلقي العلاج بينهم 12 طفلا.

وأوضح رازفوزاييف أن "أطباء موسكو يقيمون حالة 12 مصابا على أنها خطيرة، و6 مصابين في حالة معتدلة، و4 مصابين في حالة جيدة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعرض مدينة سيفاستوبول لهجوم بصواريخ ATACMS أمريكية عنقودية.

وأضافت أن القوات الروسية أسقطت 4 صواريخ لكن واحدا منها انحرف عن مساره تحت تأثير الدفاعات الروسية وانفجر فوق المدينة وسقط حطامه عليها.

 

المصدر: RT

 

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