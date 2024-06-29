مقتل عنصري أمن وإصابة 5 بإطلاق نار على سيارة تحمل صناديق انتخابية جنوب شرقي إيران

قتل اثنان من قوات الأمن وأصيب 5 آخرون بجروح خلال إطلاق نار على سيارة تحمل صناديق اقتراع للانتخابات الرئاسية بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

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وقالت وكالة مهر الإيرانية إن "مسلحين فتحوا النار على سيارة تحمل صناديق الاقتراع في منطقة جيكيغور التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما ينشط تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض الذي تعتبره طهران منظمة إرهابية في إقليم سيستان وبلوشستان المتاخم للحدود مع باكستان.

وشهدت إيران انتخابات رئاسية مبكرة أقرتها سلطات الجمهورية بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في 19 مايو.

المصدر: مهر