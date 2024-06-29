ماسك يقدم فرضية بشأن من يحكم الولايات المتحدة

قدم مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس"، الملياردير إيلون ماسك فرضية غير متوقعة بشأن من يحكم الولايات المتحدة.

وكتب المشارك السابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري فيفيك راماسوامي على موقع "إكس"، تعليقا على المناظرة بين الرئيس جو بايدن ومنافسه المحتمل في الانتخابات دونالد ترامب، أن "بايدن لا يحكم البلاد فعلا، وهذا يثير سؤالا محرجا: من يحكمها؟".

Maybe nobody — Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2024

وكتب ماسك ردا على منشور راماسوامي: "ربما لا أحد".

وفي وقت سابق رجح إيلون ماسك أن المناظرة بين بايدن وترامب تعتبر تحضيرا لاستبدال بايدن بمرشح آخر عن الحزب الديمقراطي.

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واعتبر ماسك أن الفائز في المناظر هو "الميمات" على الانترنت.

وجرت المناظرة الأولى بين بايدن وترامب في إطار الحملة الانتخابية مساء الخميس. وتشير نتائج الاستطلاعات إلى أن أداء بايدن كان أضعف بكثير مقارنة بدونالد ترامب.

وحسب التقارير الإعلامية، فإن أداء بايدن في المناظرة أثار مخاوف في أوساط الديمقراطيين بشأن نتيجة الانتخابات التي من المقرر أن تجري في 5 نوفمبر المقبل.

المصدر: RT