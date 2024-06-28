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البنتاغون يوقع عقدا بقيمة 1.4 مليار لإجراء تقييم كامل لمشاكل الأمن القومي الأمريكي

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البنتاغون يوقع عقدا بقيمة 1.4 مليار لإجراء تقييم كامل لمشاكل الأمن القومي الأمريكي
Legion-Media
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منحت وزارة الدفاع الأمريكية عقدا بقيمة 1.4 مليار دولار لمعهد التحليلات الدفاعية ومقره فيرجينيا، لإجراء تقييم كامل لمشاكل الأمن القومي الأمريكي.

وحسبما أظهرت بيانات البنتاغون تم "منح العقد لمعهد التحليلات الدفاعية لإجراء البحوث والتحليل والتقييم الفني والاختبار والدعم لمكتب وزير الدفاع وهيئة الأركان المشتركة والقيادات".

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وذكرت الإدارة أن "الموعد النهائي لاستكمال الطلب هو 30 يونيو 2029".

كما أوضحت أنه، يتعين على معهد التحليلات الدفاعية إجراء "تقييم كامل لمشاكل الأمن القومي" في البلاد.

ووقعت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق، عقدا مع شركة الصناعات العسكرية "لوكهيد مارتن" لإنتاج منظومة إطلاق الصواريخ "هيمارس" بقيمة 1.9 مليار دولار.

المصدر: RT

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