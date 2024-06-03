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البنتاغون يوقع عقدا لإنتاج منظومة "هيمارس" بقيمة 1.9 مليار دولار

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البنتاغون يوقع عقدا لإنتاج منظومة
Legion-Media
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وقعت وزارة الدفاع الأمريكية عقدا مع شركة الصناعات العسكرية "لوكهيد مارتن" لإنتاج منظومة إطلاق الصواريخ "هيمارس" بقيمة 1.9 مليار دولار.

وحسبما أظهرت بيانات البنتاغون الصادرة يوم الاثنين، تم توقيع العقد مع شركة الصناعات العسكرية لوكهيد مارتن لإنتاج هيمارس بقيمة 1.9 مليار دولار.

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وذكرت الإدارة أن "الموعد النهائي لاستكمال الطلب هو 31 مايو 2028، كما سيتم تحديد موقع العمل والتمويل وفقا لتفاصيل كل أمر محدد بموجب هذا العقد".

ولم تكشف الوزارة الأمريكية عن تفاصيل أخرى بشأن العقد، ولم تحدد عدد أنظمة الصواريخ التي تم التفاهم عليها بموجب العقد.

المصدر: نوفوستي 

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