للمرة الثانية خلال ساعات. بايدن يطلق وصفا غير دبلوماسي على بوتين ويعلن عزمه التصدي له

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عزمه التصدي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بـ "الديكتاتور" من جديد.

وفي إشارة منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، دونالد ترامب، قال بايدن: "خلافا عن الشاب الآخر، نحن سنتصدى للديكتاتوريين مثل بوتين لأن أمريكا لن تركع أمام أحد أبدا".

وجاء ذلك في كلمة ألقاها أمام مؤيديه في ولاية كارولينا الشمالية، يوم الجمعة، وذلك في إطار حملته الانتخابية.

إقرأ المزيد

وسبق لجو بايدن أن أدلى بتصريحات غير دبلوماسية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت موسكو تعليقا عليها أن مثل هذه التصريحات والأوصاف "تهين الولايات المتحدة قبل كل شيء".

المصدر: نوفوستي