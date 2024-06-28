بايدن يدلي مجددا بتصريح غير لبق بحق بوتين خلال المناظرة مع ترامب

كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس مجددا تصريحاته المهينة وغير اللبقة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقام بوصفه بـ"مجرم الحرب".

جاء ذلك في أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وهي تمت للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، ومدتها 90 دقيقة. وقامت كافة شركات التلفزيون الأمريكية الكبرى ببث هذا الحدث.

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وزعم بايدن بأن روسيا تريد "أوكرانيا بأكملها"، وبأن القوات الروسية "لن تتوقف عند أوكرانيا".

وقال بايدن: "هل تعتقدون أن (بوتين) سيتوقف بعد الاستيلاء على كل أوكرانيا؟ ما الذي سيحدث برأيكم لبولندا وبيلاروس؟".

وزعم الرئيس الأمريكي الحالي كذلك، بأن الرئيس الروسي ينوي "استعادة ما كان جزءا من الإمبراطورية السوفيتية".

ومجددا وقع بايدن في زلة لسان، عندما قال إن الرئيس بوتين يسعى إلى "إعادة بناء كييف". وأضاف: "لأنها جزء من الاتحاد السوفيتي السابق، أراد إعادة بناء كييف، لكنه فشل في القيام بذلك".

في 22 فبراير قال الرئيس الروسي، تعليقا على هجوم كلامي دوري من جانب نظيره الأمريكي، إن بايدن يعتبر "أفضل" من ترامب بالنسبة لروسيا كرئيس مقبل للولايات المتحدة. واعتبر بوتين أن هجمات بايدن على شخصه تؤكد مجددا صواب تصرفات الرئيس الروسي.

وفي 5 يونيو، خلال لقاء نظمته وكالة تاس مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية، قال بوتين إنه يعتبر بايدن "سياسيا من المدرسة القديمة" ويمكن التنبؤ بتصرفاته.

المصدر: تاس