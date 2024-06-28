الجيش الروسي يعلن القضاء على 13820 عسكريا أوكرانيا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 13820 عسكريا أوكرانيا واستسلام 56 آخرين وتدمير مئات المدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف وتحرير بلدة في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال أسبوع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية الأسبوعي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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الدفاع الجوي يسقط طائرتي "ميغ 29" أوكرانيتين و589 مسيرة.

القوات الروسية تحرر بلدة رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

مجموعة قوات "الشرق" الروسية تكبد القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 930 عسكريا.

مجموعة قوات "الغرب" الروسية تحيد نحو 3230 جنديا أوكرانيا.

استسلام 56 جنديا أوكرانيا.

مجموعة قوات "الغرب" الروسية تدمر 11 مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية.

مجموعة قوات "دنيبر" تحيد نحو 740 عسكريا أوكرانيا وتدمر 6 مستودعات.

مجموعة قوات "المركز" الروسية تكبد القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 2950 عسكريا.

القوات الروسية نفذت 17 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة على مدار أسبوع دمرت خلالها منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية ومراكز لوجستية.

مجموعة قوات "الغرب" الروسية تعزز مواقعها وتستهدف 8 ألوية أوكرانية.

مجموعة قوات "الجنوب" الروسية تعزز مواقعها وتستهدف القوى العاملة والمعدات العسكرية لـ7 ألوية أوكرانية.

مجموعة قوات "الشمال" تواصل تقدمها في عمق دفاعات العدو...وخسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤوليتها بلغت نحو 1560 جنديا و12 عربة مدرعة.

مجموعة قوات "الجنوب" الروسية تحيد نحو 4410 جنود أوكرانيين.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية