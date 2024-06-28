مصرع شخص إثر انهيار سقف في مطار نيودلهي بسبب الأمطار الغزيرة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام هندية بأن سقفا انهار بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في المطار الرئيسي بالعاصمة الهندية نيودلهي الجمعة، ما أسفر عن مصرع شخص ودفع السلطات إلى إلغاء عدد من الرحلات.

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وأظهرت مشاهد متداولة نشرتها وسائل الإعلام المياه تتدفق من السقف المنهار وسيارة أجرة عالقة تحت عمود، وسط استمرار هطول الأمطار في المنطقة.

وقالت وسائل إعلام هندية إن رجلا قتل إثر الحادث وأصيب 6 آخرون.

وذكر المطار في بيان نشره على منصة "إكس" أن جزءا من المظلة في منطقة المغادرة بالصالة رقم 1 بمطار دلهي انهار الساعة الخامسة صباحا (23:30 بتوقيت غرينتش).

وأضاف البيان أن "هناك أنباء عن وقوع إصابات ويعمل موظفو الطوارئ على تقديم كل المساعدة والدعم الطبي اللازم للمتضررين".

المصدر: ndtv