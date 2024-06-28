"لم يرمش لمدة غير طبيعية".. نظرات بايدن تثير تفاعلا عبر وسائل التواصل

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموجة جديدة من الانتقادات، فمن تابع مناظرته الرئاسية مع الرئيس السابق دونالد ترامب، لاحظ أن المدة التي بقي فيها دون أن يرمش كانت أطول من الطبيعي.

وانتشر فيديو لبايدن بينما كان ترامب يتحدث، وظهر فيه الرئيس الأمريكي الأكبر سنا دون أن يرمش لفترة طويلة من الوقت، وقد أثار هذا الأمر موجة من الردود بين النشطاء على منصة "إكس".

وكتب أحدهم: "... بايدن لا يرمش. أطول مدة قمت بضبطها بدون طرفة عين كانت 18 ثانية. وحتى في الفيديو أدناه، لا يرمش بايدن لفترة طويلة".

Slo mo Joe. What the heck is Joe Biden doing with the very slow look at Trump?



Also, Biden doesn’t blink. The longest I timed him without a blink was 18 seconds.



Even in the video below, Biden doesn’t blink for a long time#debatepic.twitter.com/2CkwK9VcUv — PenJustWrites1 (@PenJustWrites1) June 28, 2024

ونشر آخر فيديو وعلق قائلا: "بايدن لم يرمش لـ28 ثانية".

28 seconds of Biden not blinking … WTF is he on 🤨 https://t.co/AUVxiiqRHlpic.twitter.com/G60ybJnpAI — Heatherheather007 (@LibertyValkyrie) June 28, 2024

كما لاحظ عدد كبير من النشطاء هذا الأمر، نستعرض فيما يلي أبرز المنشورات:

Joe Biden doesn’t blink. — Sage Steele (@sagesteele) June 28, 2024

Notice Trump eyes and Biden eyes, Biden eye is staying wide open he’s not blinking — garmon preece (@garmon_preece) June 28, 2024

وكتب أحدهم ساخرا: "أعتقد أن بايدن فاز للتو بالرقم القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعدم الرمش".

Wow! I think Biden just won the Guinness World Book record for NOT BLINKING! #Biden — No Liberals (Conservative News and Opinion) (@NoLiberals) June 28, 2024

وقال آخر: "أستطيع أن أشرح لماذا لم يرمش بايدن ولماذا كان فمه الجاف مفتوحا: إنه منتش على الأمفيتامينات. ولهذا السبب طلب ترامب من بايدن إجراء اختبار المخدرات".

i can explain biden not blinking &

his dry mouth stuck open:

he's high as a kite on amphetamines.

that's why trump asked biden to take a drug test. — Kan Deegan (@KanDeegan) June 28, 2024

هذا وانتقدت كيت بيدنغفيلد التي قادت فريق الاتصالات الخاص ببايدن لمدة أربع سنوات قبل أن تتنحى في أواخر العام الماضي، أداء الرئيس، وقالت إنه كان "مخيبا للآمال".

وأضافت: "كانت مشكلته الأكبر هي أن يثبت للشعب الأمريكي أنه يتمتع بالطاقة والقدرة على التحمل. ولم يفعل ذلك".

أما نائبة الرئيس كامالا هاريس فقالت لشبكة CNN إن بايدن كان لديه "بداية بطيئة ولكن نهاية قوية"، مضيفة: "لن أقضي الليلة في الحديث عن آخر 90 دقيقة، سأتحدث عن آخر ثلاث سنوات ونصف من الأداء".

المصدر: RT