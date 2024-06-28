 
مباشر

"لم يرمش لمدة غير طبيعية".. نظرات بايدن تثير تفاعلا عبر وسائل التواصل

أخبار العالم

Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xtkb

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموجة جديدة من الانتقادات، فمن تابع مناظرته الرئاسية مع الرئيس السابق دونالد ترامب، لاحظ أن المدة التي بقي فيها دون أن يرمش كانت أطول من الطبيعي.

وانتشر فيديو لبايدن بينما كان ترامب يتحدث، وظهر فيه الرئيس الأمريكي الأكبر سنا دون أن يرمش لفترة طويلة من الوقت، وقد أثار هذا الأمر موجة من الردود بين النشطاء على منصة "إكس".

وكتب أحدهم: "... بايدن لا يرمش. أطول مدة قمت بضبطها بدون طرفة عين كانت 18 ثانية. وحتى في الفيديو أدناه، لا يرمش بايدن لفترة طويلة".

ونشر آخر فيديو وعلق قائلا: "بايدن لم يرمش لـ28 ثانية".

كما لاحظ عدد كبير من النشطاء هذا الأمر، نستعرض فيما يلي أبرز المنشورات:

وكتب أحدهم ساخرا: "أعتقد أن بايدن فاز للتو بالرقم القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعدم الرمش".

وقال آخر: "أستطيع أن أشرح لماذا لم يرمش بايدن ولماذا كان فمه الجاف مفتوحا: إنه منتش على الأمفيتامينات. ولهذا السبب طلب ترامب من بايدن إجراء اختبار المخدرات".

هذا وانتقدت كيت بيدنغفيلد التي قادت فريق الاتصالات الخاص ببايدن لمدة أربع سنوات قبل أن تتنحى في أواخر العام الماضي، أداء الرئيس، وقالت إنه كان "مخيبا للآمال".

وأضافت: "كانت مشكلته الأكبر هي أن يثبت للشعب الأمريكي أنه يتمتع بالطاقة والقدرة على التحمل. ولم يفعل ذلك". 

أما نائبة الرئيس كامالا هاريس فقالت لشبكة CNN إن بايدن كان لديه "بداية بطيئة ولكن نهاية قوية"، مضيفة: "لن أقضي الليلة في الحديث عن آخر 90 دقيقة، سأتحدث عن آخر ثلاث سنوات ونصف من الأداء".

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا