ترامب يؤكد خلال المناظرة مع بايدن أن كييف لا تنتصر في الصراع العسكري الحالي

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مناظرة تلفزيونية مع رئيس الولايات المتحدة الحالي جو بايدن، إن كييف لا تنتصر في الصراع العسكري الحالي مع روسيا.

وأضاف ترامب: "لقد وضعنا (بايدن) في موقف في غاية السوء في العلاقات مع أوكرانيا وروسيا، لأن أوكرانيا لا تنتصر هذه الحرب".

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وفي الوقت نفسه، زعم ترامب بأن "روسيا قد تقوم باحتلال أوكرانيا بأكملها".

وقال الرئيس الأمريكي السابق إن أوكرانيا "خسرت الكثير من الناس، وهذا أمر محزن للغاية".

وتابع ترامب، ملقيا باللوم على بايدن في سياسته الفاشلة تجاه أوكرانيا التي "أخذ جنودها بالنفاد وفقدت الكثير من الناس. لقد فقدت مثل هذه المدن الرائعة ذات القباب الذهبية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين. وكل ذلك بسببه وبسبب قراراته الغبية".

وزعم ترامب أيضا بأن روسيا "اكتسبت الكثير من الأراضي" خلال إدارات الرؤساء السابقين جورج دبليو بوش وباراك أوباما وجو بايدن، لكن لم يحدث شيء من هذا القبيل خلال عهده. وبرر ترامب ذلك، بأنه "ينسجم بشكل جيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

يوم أمس الخميس، جرت في أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وهي تمت للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة. وقامت كافة شركات التلفزيون الأمريكية الكبرى ببث هذا الحدث.

المصدر: تاس