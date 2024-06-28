ترامب يدعو بايدن إلى الخضوع لـ"اختبار إدراكي"

تحدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلفه جو بايدن، داعيا إياه إلى الخضوع لـ"اختبار إدراكي" قائلا إنه لا يعتقد أن منافسه في السباق إلى البيت الأبيض قادر على اجتياز اختبار كهذا.

وخلال أول مناظرة بينهما في إطار الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال ترامب "خضعت لاختبارين، اختبارين إدراكيين. وقد اجتزتهما كما تعلمون، وقد أعلنا ذلك على الملأ".

وأضاف: "لم يخضع هو (بايدن) لأي اختبار، أود أن أراه يخضع لاختبار واحد، واحد فقط، اختبار سهل جدا وأن يجتاز الأسئلة الخمسة الأولى".

ولم يذكر ترامب ( الجمهوري) الاختبار الذي خضع له أو نتيجته، مما يجعل من الصعب التحقق من ادعاءاته.

وكانت أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب قد جرت في أتلانتا، والتي تقام للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وتستمر لـ90 دقيقة.

وأبدى المتنافسان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي آراءهما خلال المناظرة التي وصفت بالتاريخية، في مجمل القضايا المحلية في الداخل الأمريكي وأبرز الملفات العالمية أبرزها الحرب في غزة وأوكرانيا والصين.

المصدر: "أ ف ب"