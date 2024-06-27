غالانت يهدد من واشنطن بإعادة لبنان إلى العصر الحجري في أي حرب مع حزب الله

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال زيارة لواشنطن، بإعادة لبنان إلى العصر الحجري في أي حرب مع حزب الله.

وقال غالانت إن الحكومة الإسرائيلية تفضل حلا دبلوماسيا للوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وفي حديث للصحفيين، أوضح أيضا إنه ناقش مع كبار المسؤولين الأمريكيين مقترحاته لليوم التالي لحكم قطاع غزة بعد الحرب والتي ستشمل فلسطينيين محليين وشركاء إقليميين والولايات المتحدة، لكنه وصف العملية بأنها ستكون طويلة ومعقدة.

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وكشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن إسرائيل تعمل على إقامة منطقة عازلة يبلغ عرضها خمسة كيلومترات في جنوب لبنان. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ليست متوقفة.

وفي السياق وصف زعيم حزب يسرائيل بيتينو، أفيغدور ليبرمان، إدارة وزير الدفاع يوآف غالانت للمعركة على الجبهتين الشمالية والجنوبية بالفاشلة.

وأضاف ليبرمان أن مسؤولية غالانت لا تقل عن مسؤولية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يشعر بالإحباط وأنه في مرمى الهدف بسبب عدم إحاطته علما بخطة مفصلة لتحقيق أهداف الحرب الدائرة في غزة.

وفي سياق متصل توعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إسرائيل باستهدافها برا وبحرا وجوا في حال شن حرب على لبنان.

وأكد نصر الله أن الحزب سيقاتل حينها دون أي قواعد أو حدود، مشيرا إلى أن الحزب يمتلك أسلحة لم يكشف عنها، وأكثرَ من مئة ألف مقاتل.

المصدر: هيئة البت الإسرائيلية "مكان"