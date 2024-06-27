مستثمر أمريكي يحذر من مشاكل بعد الانتخابات الأمريكية

قال المستثمر الأمريكي المعروف جيم روجرز، في مقابلة مع وكالة نوفوستي، إن الاقتصاد الأمريكي والعالم سيواجهان صعوبات بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري في نوفمبر 2024.

وأشار روجرز إلى أن الكثير من أسواق العالم تزدهر حاليا بسبب الكم الكبير من "طباعة النقود من قبل كل معظم المصارف المركزية تقريبا" في السنوات الأخيرة.

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وأضاف المستثمر: "بالطبع، عندما يصل الجميع إلى آفاق جديدة، فهذا يشكل الخطر. لا يمكن أن يكون الجميع في العالم يقضون الأوقات الممتعة ويعيشون بشكل جيد. عندما حدث هذا في الماضي، أدى عادة إلى الانحدار، وإلى سوق سيئة واقتصاد متدهور".

ووفقا له، سيبدأ الركود مع حلول الانتخابات الأمريكية أو بعدها، وقد يؤثر على الاقتصاد العالمي برمته، لأنه "كل ما يحدث في الولايات المتحدة، يؤثر على بقية العالم".

وقال الخبير: "ستكون هناك مشكلة قريبا، يجب على الجميع القلق الآن".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، والمنافسون الرئيسيون في السباق الانتخابي هم رئيس الدولة الحالي ممثل الحزب الديمقراطي جو بايدن، وكذلك الرئيس الأمريكي السابق ممثل الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

المصدر: نوفوستي