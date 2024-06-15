بايدن وترامب يتفقان على قواعد المناظرة الأولى في 27 يونيو

أعلنت شبكة "سي إن إن" قواعد المناظرة الأولى التي ستنظم بين الرئيس جو بايدن وسلفه دونالد ترامب في إطار حملة انتخابات الرئاسة، في 27 يونيو، والتي تستمر 90 دقيقة بلا جمهور.

وتجرى المناظرة بين المرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أتلانتا بولاية جورجيا (جنوب-شرق)، في موعد أبكر بكثير من المعتاد.

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وكانت شبكة "سي إن إن" قد أشارت في مايو إلى أن المناظرة ستتم من دون جمهور وهو ما يفضله بايدن.

وذكرت أن فريقي حملة المرشحين وافقا على مجموعة من الترتيبات الأخرى، تتضمن استخدام منصتين متطابقتين وميكروفونين قابلين لكتم الصوت.

وأوضحت الشبكة أنه "سيتم كتم صوت الميكروفونين طوال مدة المناظرة، إلا للمرشح عندما يحين دوره في التحدث"، مضيفة أن المقدمين، جاك تابر ودانا باش، "سيستخدمان جميع الأدوات المتاحة لهما لفرض التوقيت وضمان حصول مناقشة حضارية".

والمناظرة التي ستستغرق 90 دقيقة ستتوقف مرتين لبث إعلانات تجارية ولن يتمكن المرشحان من التواصل مع فريقيهما خلال هاتين الفترتين.

كما سيتم حظر الملاحظات المكتوبة مسبقا في موقع التصوير، ولكن "سيتم منح المرشحين قلما وأوراقا وزجاجة ماء".

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ووافق بايدن وترامب على إجراء مناظرتين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، الأولى في 27 يونيو والثانية في 10 سبتمبر، وتجري المناظرة الثانية على قناة "أيه بي سي".

المصدر: RT + "أ ف ب"