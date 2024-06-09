ترامب يطالب بايدن بإجراء اختبار لقدراته العقلية والكشف عن وجود مواد مخدرة في جسمه!

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلفة جو بايدن بالخضوع مجددا لاختبار القدرات العقلية والكشف عن وجود مواد مخدرة في جسمه.

وقال ترامب في حديث أمام أنصاره في ولاية نيفادا الأمريكية: "يجب على بايدن أن يخضع لاختبار لفحص قدراته الإدراكية، وعليه أن يخضع أيضا لاختبار الكشف عن مواد مخدرة في جسمه".

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هذا وكشف استطلاع جديد للرأي أن أغلبية كبيرة من الناخبين الأمريكيين تؤيد إجراء فحص مخدرات للرئيس جو بايدن وسلفه دونالد ترامب قبيل المناظرات الرئاسية المقبلة.

وقد اتفق بايدن وترامب على إجراء مناظرة متلفزة في الـ 27 يونيو عبر قناة "سي إن إن" وفي وقت لاحق، إذ قال بايدن إنه مستعد أيضا لخوض ذات التجربة عبر موقع تلفزيون ABC في الـ 10 سبتمبر وأكد ترامب أنه سيشارك في هذه المناظرة.

وفي وقت سابق من هذا العام، وصف تقرير للمحقق الخاص روبرت هور الرئيس بايدن بأنه "رجل مسن حسن النية وذو ذاكرة ضعيفة".

وقال مسؤولو البيت الأبيض إن خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه بايدن كان حيويا وكان دليلا على قدرته على تولي فترة ولاية أخرى. ومع ذلك، تكهن النقاد بأن الرئيس ربما استخدم المنشطات للحفاظ على طاقته خلال الخطاب الذي استمر لمدة ساعة.

وتتعارض السجلات الطبية الرسمية للبيت الأبيض مع هذه الادعاءات، وتظهر أن بايدن يتناول فقط الأدوية الشائعة للحساسية وحرقة المعدة والوقاية من جلطات الدم.

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وبينما لا يزال مستوى طاقة السيد بايدن موضع تدقيق، يواجه ترامب، الذي سيبلغ 78 عاما الأسبوع المقبل، أيضا أسئلة حول مدى ملاءمته لولاية أخرى في منصبه.

ويسلط النقاد الضوء على خطاباته وظهوره المتعثر وغير المتماسك في كثير من الأحيان كدليل على مشكلاته المحتملة المتعلقة بالعمر.

المصدر: تاس + RT