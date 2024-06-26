"أنت مجرم حرب".. نشطاء يحرجون وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارته واشنطن (فيديو)

وصف عدد من النشطاء المناهضين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة احتشدوا أمام مبنى الكونغرس الأمريكي، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بـ "مجرم الحرب"، ودعوا إلى اعتقاله.

وفي مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر غالانت على مدخل مبنى الكونغرس الأمريكي حيث تجمهر النشطاء، وأطلقوا صيحاتهم ضده قائلين: "يوآف غالانت أنت مجرم حرب، اخرج من العاصمة واشنطن يجب اعتقالك ووضعك في السجن. عار عليك".

وأضاف النشطاء: "لا عمل له في الكونغرس، المكان الوحيد الذي ينبغي أن يتوجه إليه هو لاهاي! كيف تجرؤون على دعوته إلى مكان نحن ندفع (ضرائب) من أجله، إنه قاتل. عار عليكم. مجرم حرب".

BREAKING: We just confronted war criminal Yoav Gallant as he entered the US Capitol. The only place he should be headed is the Hague! pic.twitter.com/SU9pPhnvJt — Medea Benjamin (@medeabenjamin) June 26, 2024

وتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في زيارة إلى واشنطن لمناقشة الحرب على قطاع غزة والتصعيد مع "حزب الله" اللبناني، واستبق ذلك بتصريح قال فيه إن "إسرائيل متأهبة لأي عملية عسكرية".

وعقد غالانت سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان، ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين ومسؤولون آخرون في البيت الأبيض، في وزارة الخارجية والكونغرس.

وتناولت لقاءات ويزر الدفاع الإسرائيلي في واشنطن الوضع الأمني ​​المتفجر على الحدود الشمالية والاستعدادات لاندلاع الحرب، وإمداد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية التي كانت متوقفة منذ مدة.

المصدر: RT