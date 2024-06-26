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ساليفان يبحث مع غالانت "حلا دبلوماسيا" مع لبنان

أخبار العالم العربي

ساليفان يبحث مع غالانت
Globallookpress Ariel Hermoni/Israel Mod
صورة من الأرشيف
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أعلن البيت الأبيض أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان بحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت مسألة إيجاد "حل دبلوماسي" للمواجهة على حدود إسرائيل مع لبنان.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، يوم الأربعاء، أن ساليفان "جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الصلب بأمن إسرائيل، بما في ذلك في وجه التهديدات من جانب الجماعات الإرهابية المدعومة من قبل إيران، مثل "حزب الله" اللبناني".

وأضاف البيان أن الجانبين "بحثا الجهود الأمريكية المستمرة لدعم وقف التصعيد والحل الدبلوماسي للمواجهات المستمرة في لبنان، الذي سيضمن عودة العائلات الإسرائيلية واللبنانية إلى منازلها في المناطق الحدودية".

وجدد ساليفان التأكيد على التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوفير كل ما تحتاجه إسرائيل "للدفاع عن نفسها بالطرق العسكرية ومواجهة خصومها الذين تدعمهم إيران".

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وأشار البيان كذلك إلى أن ساليفان وغالانت "بحثا الجهود المستمرة لإتمام صفقة وقف إطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن" في قطاع غزة.

وحسب البيان، فإن غالانت "أكد مرة أخرى تأييد الحكومة الإسرائيلية للصفقة التي عرضها الرئيس بايدن وأيدها مجلس الأمن الدولي ومجموعة الدول السبع ودول حول العالم".

وبحث ساليفان وغالانت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة و"الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".

كما شدد ساليفان على "ضرورة خفض حدة التوترات في الضفة الغربية، بما في ذلك تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية دون أي تأخير".

وتأتي زيارة غالانت للولايات المتحدة على خلفية استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة وتفاقم التوترات على الحدود مع لبنان، حيث يستمر تبادل الضربات بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT

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