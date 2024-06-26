بوتين: التهديدات ضد روسيا يجب أخذها على محمل الجد والتخطيط لردود مناسبة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن التهديدات ضد روسيا يجب أن تُؤخذ على محمل الجد، ولا بد من التخطيط لردود مناسبة، وتعزيز القوات المسلحة والبحرية للبلاد.

وأضاف بوتين خلال اجتماع لمناقشة المسائل المتعلقة ببناء السفن، يوم الأربعاء: "نحن جميعا ندرك الدرجة المتزايدة من التوتر الجيوسياسي في العالم الحديث، ونسمع تهديدات منتظمة ضد روسيا من الدوائر الحاكمة في عدد من البلدان، بل ونرى إجراءات ملموسة لتنفيذ هذه التهديدات".

وأكد أنه في المقابل "يجب أن يُؤخذ هذا على محمل الجد قدر الإمكان نحسب جميع المخاطر المحتملة ونخطط للردود المناسبة، ونعزز قواتنا المسلحة وأسطولنا البحري".

تجدر الإشارة إلى أن قيادات عدد من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تحدثت في أكثر من مناسبة عن سعيها لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

كذلك بادرت الدول منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا إلى فرض عقوبات ضد روسيا في مختلف المجالات، وتزويد كييف بمختلف الأسلحة المتطورة، وخصصت لذلك مبالغ ضخمة.

ورغم ذلك تواصل القوات الأوكرانية تكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ويواصل الجيش الروسي التقدم والسيطرة على مناطق جديدة.

المصدر: نوفوستي