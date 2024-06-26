واشنطن تعلق سقف الأسعار المفروض على إمدادات النفط من مشروع "سخالين 2" الروسي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء إزالة السقف السعري الذي حددته لإمدادات النفط من مشروع "سخالين-2" الروسي إلى اليابان بشكل مؤقت حتى 28 يونيو 2025.

وذكرت الوزارة في بيان أن "جميع العمليات المحظورة بموجب القرار الصادر في 21 نوفمبر 2022، بشأن النقل البحري للنفط الخام من مشروع سخالين -2، تم تعليقها حتى الساعة 00:01 بالتوقيت الشرقي (07:01 بتوقيت موسكو) 28 يونيو 2025".

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن السبب في هذا القرار ترجع إلى أن المنتجات الثانوية المستخرجة كجزء من مشروع "سخالين -2" مخصصة حصريا للتصدير إلى اليابان.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بأن بلاده لها مصلحتها الخاصة في المشروعات بسخالين، وذلك في معرض رده على سؤال عما إذا كان سيتم تطبيق العقوبات على مثل هذه المشاريع.

وأشار فوميو كيشيدا إلى أن اليابان ستحاول "مراقبة أمن الطاقة لديها، لمواكبة دول مجموعة السبع فيما يتعلق بالعقوبات، إذا أمكن ذلك. حوالي 60 ٪ من الغاز الطبيعي المسال المنتج في سخالين -2 مخصص للتسليم إلى اليابان".

وانضمت اليابان إلى دول مجموعة السبع الأخرى في تنفيذ سقف سعري قدره 60 دولارا لبرميل النفط الروسي، ومع ذلك، فقد استثنت الإمدادات من مشروع "سخالين -2"، المنتج الرئيسي منه هو الغاز الطبيعي المسال، وترتبط إمدادات النفط بعقود الغاز.

وتستقبل اليابان حوالي 9% من جميع واردات الغاز الطبيعي المسال من "سخالين -2"، ويشكل الغاز الروسي حوالي 3% من إجمالي توليد الكهرباء.

المصدر: RT