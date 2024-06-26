بوتين يبحث مع القائم بأعمال الرئيس الإيراني التعاون الثنائي بين البلدين في مكالمة هاتفية

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا مع القائم بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات الرئيسية.

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وجاء في بيان نشره الكرملين: "أجرى رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع القائم بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر، وتمت مناقشة قضايا تعزيز التعاون الثنائي متبادل المنفعة في جميع المجالات الرئيسية".

ووفقا للبيان فقد أعرب الجانبان عن رضاهما عن التعاون الناجح في مجال الطاقة والمشاريع البنية التحتية الكبرى بين البلدين.

وفي الختام تمنى بوتين للشعب الإيراني انتخابات رئاسية ناجحة وأعرب عن ثقته في تطور العلاقات الودية.

وكانت الرئاسة الإيرانية قد أعلنت في 20 مايو 2024، مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين بتحطم مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

وأعلنت إيران سابقا أنها ستجري الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو المقبل، وذلك بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي إثر حادث تعرضت له المروحية التي كان يستقلها.

المصدر: RT