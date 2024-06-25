خامنئي يدعو الشعب الإيراني للمشاركة بشكل واسع في التصويت بالانتخابات الرئاسية

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي المواطنين للمشاركة الواسعة في التصويت بالانتخابات الرئاسية نهاية الشهر الجاري.

وقال خامنئي في كلمة خلال مناسبة دينية اليوم الثلاثاء: "ندعو للمشاركة الواسعة في الانتخابات ولا يجب على الشعب أن يقلل من شأن الانتخابات ولا يجب أن ترتبط بالمدن الكبرى والمناطق النائية يجب أن تشارك أيضا".

وأشار إلى أن "المرشح الأصلح هو من يعتقد قلبا بمبادئ الثورة أولا وثانيا أن يكون قادرا على توظيف جميع إمكانات البلاد للعمل ويستخدم العناصر الكفوئة في المناصب".

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية أظهرت أنها بدون الاعتماد على الخارج ومع وجود الأعداء استطاعت أن تتقدم" مشددا على أن "الشعب الإيراني لن يسمح بأن يقرر الآخرين مصيره".

وذكر خامنئي: "بعض السياسيين في الداخل يتصورون كل طرق التقدم والتنمية تمر من الولايات المتحدة، كلا الأمر ليس كذالك ومن يعتقد لا يمكن العمل إلا بنظرة لطف من الولايات المتحدة لا يتمكن من إدارة البلاد بشكل جيد".

وتابع: "عندما نتحدث عن عدم التعلق بالقوى العالمية يتوهم البعض نريد بناء سياج حول إيران بينما أعتقد بضرورة التعامل مع العالم كله ما عدا حالة أو حالتين، وعندما نتحدث عن عدم التعويل على الأجانب نقصد الحفاظ على الاستقلال الوطني".

وأعلنت إيران سابقا أنها ستجري الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو المقبل، وذلك بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي إثر حادث تعرضت له المروحية التي كان يستقلها.

وكانت الرئاسة الإيرانية قد أعلنت في مايو الماضي عن مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.

المصدر: RT+سبوتنيك