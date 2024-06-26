انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس في كلمة ألقاها في البرلمان الألماني (البوندستاغ) بشدة مجموعة من النواب قاطعوا خطاباً ألقاه زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي.

وقد قاطع عدد من النواب من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني وحزب "سارة فاغنكنيشت" اليساري الخطاب الأخير الذي ألقاه زيلينسكي.

وقال المستشار الألماني إن "العديد من النواب من هنا وهناك (مشيرا إلى مقاعد النواب من حزب "البديل من أجل ألمانيا" وحزب "سارة فاغنكنيشت") لم يكونوا هنا، كان خطأ وحقارة لا تليق بهذا المكان!".

وتحدث زيلينسكي في البوندستاغ في 11 يونيو خلال زيارة لألمانيا، وتمت مقاطعة خطابه من قبل جميع نواب حزب "سارة فاغنكنيشت" وأغلبية ممثلي حزب "البديل من أجل ألمانيا".

واتهم حزب "سارة فاغنكنيشت" خطاب زيلينسكي بأنه يتضمن الترويج لـ "دوامة تصعيد خطيرة للغاية" وقال إنه "لا ينبغي الترحيب به".

وذكر حزب "البديل من أجل ألمانيا" أنه لا يريد الاستماع إلى "متحدث يرتدي بدلة مموهة" وانتهت فترة ولايته أصلاً.

وبسبب مواقفهما المناهضة للتصعيد وللحرب، كثيرا ما يتعرض الحزبان لانتقادات من قبل المعارضين بسبب علاقاتهما المزعومة مع روسيا.

وفي الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبي، جاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" في المركز الثاني بنسبة 15.9% من الأصوات، في حين حصل حزب "سارة فاغنكنيشت" على 6.2%.

المصدر: نوفوستي