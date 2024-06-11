 
مباشر

شولتس: لا ننوي إرسال مدربينا العسكريين إلى أوكرانيا

أخبار العالم

شولتس: لا ننوي إرسال مدربينا العسكريين إلى أوكرانيا
AFP
مؤتمر صحفي مشترك للمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، برلين، 11 يونيو 2024
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xpxt

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن بلاده لا تنوي إرسائل مدربين عسكريين ألمان لتدريب العسكريين الأوكرانيين في الأراضي الأوكرانية.

إقرأ المزيد
ماكرون يعلن عزمه تسليم كييف مقاتلات وتدريب 4.5 ألف جندي أوكراني
ماكرون يعلن عزمه تسليم كييف مقاتلات وتدريب 4.5 ألف جندي أوكراني

وردا على سؤال صحفي عما إذا كان يرى في سعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإرسال مدربين فرنسيين إلى أوكرانيا خطرا لتصعيد الوضع أو إذا كان يوافق مشاركة بعض دول "الناتو" في هذه الجهود، قال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي في برلين، اليوم الثلاثاء: "تعرفون أننا اتخذنا قرارا حول تقديم المساعدة في التدريب (للجنود الأوكرانيين) في أراضينا. ولم نغير قرارنا هذا".

وأفاد ماكرون في حديث لقناتي TF1 وFrance 2 في 6 يونيو الجاري بنية فرنسا تدريب 4.5 ألف من العسكريين الأوكرانيين وتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه من خلال إرسال مدربين عسكريين فرنسيين إلى أوكرانيا.

وكتبت صحيفة "لوموند" أن ماكرون يرغب في إنشاء تحالف أوروبي لإرسال المدربين إلى أوكرانيا معا. من جانبه قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض جون كيربي إن تخلي واشنطن عن إرسال عسكرييها إلى أوكرانيا لا يزال ساري المفعول.

وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن ظهور الوحدات العسكرية الأجنبية في الأراضي الأوكرانية قد يؤدي إلى عواقب سلبية للغاية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي