المعارضة الكينية تدعو الحكومة لسحب مشروع قانون المالية

اتهم رائيلا أودينغا زعيم ائتلاف المعارضة الكينية "أزيميو لا أوموجا" ورئيس الوزراء السابق حكومة بلاده بقتل المحتجين على زيادة الضرائب، داعيا لسحب مشروع قانون المالية.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان للائتلاف نشر في صفحة رائيلا أودينغا على منصة "أكس": "لا يمكن لكينيا أن تسمح لنفسها بقتل أبنائها فقط لأنهم يطلبون الغذاء وفرص العمل والإصغاء إليهم. لذلك يجب أن تتوقف الشرطة على الفور عن إطلاق النار على المحتجين غير المسلحين الأبرياء الذين يطالبون من الدولة بتقديم ضمانات لمستقبل أفضل. ونقطة الانطلاق للخروج من هذا المأزق وسفك الدماء القاسي هو السحب السريع وبدون أي شروط لمشروع قانون المالية من قبل الحكومة وإنشاء ظروف لإطلاق حوار جديد".

وأضاف أن الشرطة الكينية تعتقل وتلاحق أطفالا "يريدون فقط أن يسمع أحد إلى موقفهم من السياسة الضريبية". وعبر عن موقفه أنه بدلا من الإصغاء للشباب يرفض المسؤولون في الحكومة كل رأي ويسخرون منه ويسكتون كل من يعارضهم "بالقتل". وحث الحكومة على وقف العنف على الفور واعتقال كل الشرطيين الذين أطلقوا النار على المحتجين.

وفي وقت سابق أفادة قناة KTN News المحلية بأن رائيلا أودينغا يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل في الوضع في كينيا حيث تحولت الاحتجاجات الواسعة إلى أعمال شغب جماعية.

وذكرت وسائل إعلام كينية نقلا عن أطباء، أمس الثلاثاء، أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 50 خلال الاحتجاجات ضد زيادة الضرائب في كينيا.

وبدأت موجة جديدة من الاحتجاجات في كينيا في منتصف الشهر الجاري بسبب خطط الحكومة لزيادة الضرائب على عدد من السلع والخدمات. ردا على ذلك أدخلت الحكومة تعديلات على مشروع القانون. وأعلن الرئيس الكيني وليام روتو استعداده لبدء حوار مع المحتجين، غير أن الاحتجاجات في البلاد لا تزال مستمرة.

المصدر: نوفوستي