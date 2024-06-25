وسائل إعلام: 8 قتلى و50 جريحا باحتجاجات البرلمان في كينيا

أفادت "KTN News" بوقوع 8 قتلى و50 جريحا خلال تظاهرات معارضة لفرض ضرائب جديدة في كينيا.

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8 protestors confirmed dead; MPs forced to scamper for safety as police disperse demonstrators#Financebillprotestspic.twitter.com/tDeGWfWOz3 — KTN News (@KTNNewsKE) June 25, 2024

At least 8 dead, 50 injured as protesters rage against tax hikes in Kenya pic.twitter.com/YdWvdnbboo — RT (@RT_com) June 25, 2024

وذكرت وكالة "فرانس بريس" أن حريقا نشب في مكتب حاكم نيروبي خلال التظاهرات.

وبدأت التظاهرات الاحتجاجية على مشروع القانون الثلاثاء في نيروبي قبل أن تنتشر في كل أنحاء البلاد، ووجهت دعوة للإضراب الوطني في بتاريخ اليوم 25 يونيو.

ويوم الأحد الماضي، أعلن الرئيس الكيني وليام روتو استعداده للتواصل مع آلاف المتظاهرين الشباب، مشيدا بسلمية التحرك.

وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير، لكن استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بهدف تفريق المتظاهرين بالقرب من البرلمان.

ودافعت إدارة الرئيس روتو عن خطتها لفرض ضرائب جديدة تعتبرها ضرورية للدولة المثقلة بالديون.

وأكد روتو أن الخطة تتضمن تدابير لمكافحة البطالة في صفوف الشباب وتسهيل الوصول إلى مستوى تعليم أفضل.

وسجلت كينيا تضخما على أساس سنوي بلغ 5,1 بالمئة في مايو مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6,2 بالمئة والوقود بنسبة 7,8 بالمئة، وفقا للبنك المركزي.

ويعيش ثلث سكان كينيا البالغ عددهم 51,5 مليون نسمة تحت خط الفقر.

المصدر: أ ف ب، RT