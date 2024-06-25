لازاريني: هناك انهيار شبه كامل للقانون والنظام في غزة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني الثلاثاء إن قطاع غزة يعاني من انهيار شبه كامل للقانون والنظام.

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وأضاف لازاريني في إفادة صحفية أن الفوضى تعم قطاع غزة وسط تشكل عصابات للتهريب، مما يزيد من صعوبات إيصال المساعدات، مؤكدا "أن تسليم المساعدات صار أمرا مؤلما بشدة".

وأعرب لازاريني عن مخاوفه من أن تؤثر مثل هذه الظروف على الجهود المبذولة لمواجهة خطر المجاعة الذي أكده تقرير صدر عن مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يوم الثلاثاء.

وقال لازاريني “مبدئيا، نواجه هذه الأيام انهيارا شبه كامل للقانون والنظام”، مرجعا جانبا من الأسباب إلى "زيادة العصابات التي تهاجم شاحنات الإغاثة على أمل العثور على سجائر مهربة مخبأة بين المساعدات"

وشدد على أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة صار "أكثر تعقيدا”، مضيفا أن الشرطة المحلية ترفض مرافقة قوافل المساعدات خوفا من تعرض أفرادها للقتل في حين تعرض سائقو شاحنات تنقل مساعدات إنسانية لتهديدات أو اعتداءات متكررة.

ومن بين التحديات الأخرى، أشار لازاريني إلى ندرة إمدادات الوقود مما أدى إلى توقف أسطول مركبات الأونروا يوم الاثنين.

وتفحص إسرائيل شحنات الوقود المتجهة إلى غزة وتشدد على احتمال وصولها في نهاية المطاف إلى حركة "حماس".

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وتابع لازاريني: "نحن بحاجة إلى أن تكون المساعدات مستدامة ولا تنقطع في قطاع غزة إذا أردنا التصدي للجوع"، لكنه أضاف أن بيئة العمل ليست مواتية للقيام بذلك.

وقال لازاريني عند سؤاله عن التمويل إن جميع هذه الدول، باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا، استأنفت التمويل بعد أن أظهرت مراجعة تتعلق بحيادية الوكالة أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم اتهاماتها.

وأضاف لازاريني أن الوكالة في الوقت الحالي تملك ما يكفي لتمويل العمليات حتى نهاية شهر أغسطس.

وقال المتحدث باسم "أونروا" عدنان أبو حسنة في حوار مع RT إن تصنيف إسرائيل للأونروا منظمة إرهابية تطور خطير يدل على نوايا خطيرة تتعلق بوقف عمل الوكالة في غزة والضفة والقدس، لافتا إلى أنه لم يسبق في تاريخ الأمم المتحدة أن تصنف منظمة أممية بأنها منظمة إرهابية.

ووصف لازاريني في وقت سابق، الوضع الإنساني بالقطاع، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق منذ نحو 9 أشهر، بأنه "شبه ميؤوس منه"، مشيرا إلى ضرورة "مواجهة المجاعة ومواجهة تدهور الوضع في جنوب القطاع".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف والشامل للقطاع، مخلفا حتى الآن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين وملحقا دمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

المصدر: سويس إنفو