"الأونروا": الدمار في غزة لا يوصف ونصف مباني القطاع تم تدميرها

قالت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن الدمار في قطاع غزة لا يوصف ونصف المباني تم تدميرها.

وأضافت الوكالة في تغريدة على موقع "إكس" أن "إزالة الأنقاض في غزة ستحتاج إلى سنوات والتعافي من الصدمة النفسية الناجمة عن الحرب سيستغرق وقتا أطول".

وأشارت إلى أنه "يجب أن تنتهي هذه المعاناة".

The destruction in #Gaza is indescribable. More than half of all buildings have been destroyed, according to @UNOSAT.



Clearing the rubble will take years. Healing from the psychological trauma of this war will take even longer.



This suffering must come to an end. #CeasefireNowpic.twitter.com/cRQoYo8ZZQ — UNRWA (@UNRWA) June 10, 2024

ووصف فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة "الأونروا" في وقت سابق، الوضع الإنساني بالقطاع، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق منذ أكثر من 8 أشهر، بأنه "شبه ميؤوس منه"، مشيرا إلى ضرورة "مواجهة المجاعة ومواجهة تدهور الوضع في جنوب القطاع".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف والشامل على القطاع، مخلفا حتى الآن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين وألحق دمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

المصدر: RT