اعتبر زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو أن تعيين رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس المهووسة بكراهية روسيا مفوضة للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي سيقود إلى حرب عالمية ثالثة.

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وكتب فيليبو على منصة "إكس": "هذا ضرب من الجنون. أكد الاتحاد الأوروبي أنه يمكنه تعيين رئيسة الوزراء الإستونية مفوضة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وهي مهووسة بالحرب وتكره روسيا بشكل هستيري وتخضع بشكل أعمى لحلف "الناتو".

وذكر أن كالاس وهي "المفضلة" لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تريد أن يقوم الاتحاد الأوروبي بشراء الذخيرة بشكل جماعي لأوكرانيا وإصدار سندات لصناعة الدفاع كما تدعو لتأسيس منصب المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع، في خطوة خطيرة نحو إنشاء جيش أوروبي".

وقال: "يهدف تعيينها إلى تصعيد حدة التوتر وجعل السلام أمرا مستحيلا وجعل نشوب حرب عالمية ثالثة أقرب. لنخرج من الاتحاد الأوروبي من أجل السلام، دعونا نكون أحرارا".

المصدر: نوفوستي