"فاينانشال تايمز": قادة الاتحاد الأوروبي سيدعمون التمديد لفون دير لاين

أفادت "فاينانشال تايمز" بأن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعمون تمديد صلاحيات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لولاية ثانية في اجتماع غير رسمي في بروكسل مساء اليوم الاثنين.

جاء ذلك وفقا للصحيفة نقلا عن عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين، حيث كتبت الصحيفة: "يخطط زعماء الاتحاد الأوروبي التحدث علنا لصالح التمديد لأورسولا فون دير لاين لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات كرئيسة للمفوضية الأوروبية مساء الاثنين".

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع غير الرسمي يجب أن يصبح بمثابة مقدمة للقمة الرسمية المقرر عقدها يومي 27-28 يونيو، حيث سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية.

وبحسب مصادر الصحيفة، ستتم أيضا مناقشة الترشيحات لمنصبي رئيس المجلس الأوروبي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي والسياسات الأمنية في الاجتماع غير الرسمي في بروكس. وتشير المصادر إلى أن رئيس البرتغال السابق أنطونيو كوستا مرشح لمنصب رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس لمنصب رئيس الدبلوماسية الأوروبية.

وترأس أورسولا فون دير لاين (65 عاما) المفوضية الأوروبية منذ عام 2019، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب، وشغلت قبل ذلك وزيرة شؤون الأسرة ووزيرة الدفاع في ألمانيا. ومنصب فون دير لاين في المفوضية الأوروبية هو منصب انتخابي، فيما تنتهي فترة ولايتها الأولى هذا العام.

المصدر: فاينانشال تايمز