 
مباشر

"فاينانشال تايمز": قادة الاتحاد الأوروبي سيدعمون التمديد لفون دير لاين

أخبار العالم

Globallookpress Nik OikoKeystone Press Agency
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xr2h

أفادت "فاينانشال تايمز" بأن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعمون تمديد صلاحيات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لولاية ثانية في اجتماع غير رسمي في بروكسل مساء اليوم الاثنين.

جاء ذلك وفقا للصحيفة نقلا عن عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين، حيث كتبت الصحيفة: "يخطط زعماء الاتحاد الأوروبي التحدث علنا لصالح التمديد لأورسولا فون دير لاين لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات كرئيسة للمفوضية الأوروبية مساء الاثنين".

إقرأ المزيد
فون دير لاين غير مدعوة حتى الآن على العشاء غير الرسمي لزعماء الاتحاد الأوروبي
فون دير لاين غير مدعوة حتى الآن على العشاء غير الرسمي لزعماء الاتحاد الأوروبي

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع غير الرسمي يجب أن يصبح بمثابة مقدمة للقمة الرسمية المقرر عقدها يومي 27-28 يونيو، حيث سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية.

وبحسب مصادر الصحيفة، ستتم أيضا مناقشة الترشيحات لمنصبي رئيس المجلس الأوروبي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي والسياسات الأمنية في الاجتماع غير الرسمي في بروكس. وتشير المصادر إلى أن رئيس البرتغال السابق أنطونيو كوستا مرشح لمنصب رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس لمنصب رئيس الدبلوماسية الأوروبية.

وترأس أورسولا فون دير لاين (65 عاما) المفوضية الأوروبية منذ عام 2019، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب، وشغلت قبل ذلك وزيرة شؤون الأسرة ووزيرة الدفاع في ألمانيا. ومنصب فون دير لاين في المفوضية الأوروبية هو منصب انتخابي، فيما تنتهي فترة ولايتها الأولى هذا العام.

المصدر: فاينانشال تايمز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يتقدم بمبادرة لـ"طي صفحة المأساة الأوكرانية"