فون دير لاين غير مدعوة حتى الآن على العشاء غير الرسمي لزعماء الاتحاد الأوروبي

لم تتم حتى الآن دعوة الرئيسة الحالية للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لحضور العشاء غير الرسمي لزعماء دول الاتحاد الأوروبي، والذي سيعقد يوم الاثنين 17 يونيو.

هذا اللقاء يعقد عقب ظهور نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، وخلاله ستتم مناقشة الترشيحات للمناصب الرئيسية في المؤسسات الأوروبية: رؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والدبلوماسية الأوروبية.

وشهدت الانتخابات الأوروبية صعود تيار اليمين المتطرف في عدد من الدول، محدثة زلزالا سياسيا في فرنسا، لكن احتفظ اليمين والاشتراكيون والليبراليون مجتمعين بالغالبية في البرلمان الأوروبي

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وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أريانا بوديستو في مؤتمر صحفي في بروكسل: "سيكون هذا عشاء غير رسمي، ونتوقع أن تتم دعوة فون دير لاين للمشاركة فيه".

وردا على سؤال توضيحي من الصحفيين حول ما إذا كانت فون دير لاين قد تلقت بالفعل دعوة، قالت بوديستو إنها بحاجة إلى التحقق من ذلك، لكن "قبل ساعات قليلة لم تكن هناك دعوة بعد".

وتسعى الرئيسة الحالية للمفوضية الأوروبية، للحصول على فترة ولاية ثانية وذلك بعد أن أكد حزبها - حزب الشعب الأوروبي، مركزه القيادي بعد نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي.

يتم انتخاب الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، التي يرأسها الرئيس، من قبل البرلمان الأوروبي بعد انتخابات منتظمة كل خمس سنوات. وتضم المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى الرئيس، 26 مفوضا أوروبيا (عادةً واحد من كل دولة من دول الاتحاد).

المصدر: نوفوستي