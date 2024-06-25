بيسكوف: خطط مستشاري ترامب لأوكرانيا يجب أن تستند إلى الوضع على الأرض

قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن خطة مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لدفع أوكرانيا للتفاوض مع روسيا يجب أن تستند إلى الوضع على الأرض في ظل استمرار تقدم الجيش الروسي.

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وأضاف: "قيمة أي خطة تكمن في الفروق الدقيقة ومراعاة الواقع على الأرض. لا نعرف بالضبط ما هي الخطة وفحواها، لكننا منفتحون على المفاوضات وتقييم هذه الخطة... نحتاج أولا إلى التعرف عليها".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين طرح مؤخرا مقترحات للسلام "لم يقبلها الغرب والأوكرانيون أنفسهم".

وكانت "رويترز" قد أفادت نقلا عن مصادر مطلعة بأن مستشاري ترامب وضعوا خطة تقضي في حال فوزه بالانتخابات بدفع أوكرانيا للمفاوضات مع روسيا تحت طائلة وقف المساعدات.

المصدر: RT