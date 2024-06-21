 
مباشر

ترامب: لن أرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا

أخبار العالم

ترامب: لن أرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا
AP AP Photo/Julia Nikhinson
المرشح المحتمل للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xs17

أعلن المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أنه لن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية هذا العام.

وقال ترامب في حديث لقناة All-In Podcast على "يوتيوب"، يوم الخميس: "نعم، أضمن أنني لن أقوم بذلك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان بوسعه أن يضمن عدم إرسال جنود أمريكيين إلى أوكرانيا.

واعتبر أن الأحاديث عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو هي التي أدت إلى النزاع مع روسيا. وقال: "منذ 20 عاما كنت أسمع أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو، فهذا سيكون مشكلة حقيقية بالنسبة لروسيا. وكنت أسمع ذلك منذ فترة طويلة وأعتقد أن الحرب بدأت لهذا السبب بالذات".

وأضاف أن بايدن "قال العديد من الأمور غير الصحيحة"، بما في ذلك حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وكان ترامب قد تحدث في وقت سابق حول أن بوسعه تسوية النزاع في أوكرانيا "في غضون 24 ساعة"، وأن لديه خطة للسلام.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا