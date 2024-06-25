اعتداء داغستان.. ارتفاع حصيلة قتلى الشرطة

أعلن مصدر أمني ارتفاع حصيلة القتلى بين رجال الأمن والشرطة جراء الاعتداء الإرهابي على جمهورية داغستان الروسية الأحد الماضي إلى 16 شخصا.

إقرأ المزيد

وقال المصدر: "توفي الرقيب ناريمان نصرولايف البالغ 24 عاما، وهو من أبناء ديربنت في المستشفى، وبلغت بذلك حصيلة الضحايا من رجال الشرطة 16 شخصا".

وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تعرض مدينتي ديربنت ومحج قلعة في داغستان لاعتداء إرهابي الأحد الماضي استهدف كنيستين أرثوذوكسيتين وكنيسا يهوديا ومركزا لشرطة المرور. وأدى الهجوم إلى مصرع 21 شخصا بمن فيهم رجال الأمن والمدنيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

كما أعلنت قوات الأمن في داغستان القضاء على 5 مسلحين جميعهم من سكان منطقة سيرغوكالينسكي في الجمهورية.

المصدر: نوفوستي