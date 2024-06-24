"حماس": تعطيل لقاء الفصائل في الصين هو استمرار لنهج التفرد في الساحة الفلسطينية

قالت حركة "حماس" في بيان رسمي اليوم الاثنين إن تعطيل لقاء الفصائل الفلسطينية في الصين هو استمرار لنهج التفرد في الساحة الفلسطينية.

إقرأ المزيد

وذكرت الحركة في بيانها: "‏استمرارا على منهجنا الدائم والثابت، قمنا في حركة حماس بالاستجابة لدعوة الأصدقاء في جمهورية الصين الشعبية والمتعلقة بتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتعاملنا معها بإيجابية عالية ومسؤولية كبيرة".

وأضاف البيان: "هذه الدعوة التي كانت خطواتها واضحة منذ البداية، حيث يكون اللقاء الأول ثنائيا بين حركتي حماس وفتح، وهذا ما تم في شهر أبريل الماضي، على أن يتبعه لقاء موسع يضم الفصائل الفلسطينية والذي كان من المفترض أن يكون في هذا اليوم".

وأردف: "استمر الأصدقاء الصينيون بالمتابعة خلال الفترة الماضية، وعقدوا اجتماعات مع كل الفصائل للتحضير والترتيب لضمان نجاح اللقاء الموسع اليوم، ومع بداية التجهيزات لسفر الوفود قام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالاتصال بالجانب الصيني وإبلاغهم برفض المشاركة في اللقاء الموسع دون تقديم أي مبررات منطقية، ودون أي حوارات وطنية".

إقرأ المزيد

وتابع: "‏إننا في حركة حماس نأسف لهذا الموقف الذي يعطل التوصل إلى توافق وطني في مرحلة حساسة وحرجة يعيشها شعبنا وفي ظل معركة طوفان الأقصى حيث يقدم شعبنا صورة مثالية في الصمود والثبات، إلى جانب أداء المقاومة المميز في مواجهة الاحتلال في قطاع غزة على وجه الخصوص".

وأكد البيان أن حركة "حماس" تصر على أهمية عقد اللقاء الوطني الموسع، ‏مشددة على حق الجميع بالمشاركة في بحث آليات ترتيب البيت الفلسطيني.

وخلص البيان: "نرى أن تعطيل اللقاء الموسع في بكين غير مبرر، وغير مقبول، ولا يخدم المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني".

وسبق أن حملت حركة "فتح" حركة "حماس" مسؤولية "إفشال جميع الحوارات السابقة بينهما وآخرها عندما رفضت "حماس" الحضور إلى لقاء القاهرة الذي كان متفقا عليه.

وقالت "فتح" في بيانها: "عبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عن تقديرها الكبير للجهود الصينية التي استضافت الحوار الوطني بين حركتي فتح وحماس في جمهورية الصين الشعبية".

المصدر: RT