مشكلة في الضغط تجبر طائرة ماليزية على الهبوط

أفادت الخطوط الجوية الماليزية اليوم الاثنين باضطرار إحدى طائراتها المتجهة إلى بانكوك إلى العودة إلى مطار كوالالمبور الدولي اليوم بعد اكتشاف ”مشكلة في الضغط”.

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وقالت إن الطيارين بادروا إلى الهبوط اضطراريا رغم عدم تجاوز ضغط المقصورة وعدم نزول أقنعة الأكسجين للركاب.

وأضافت شركة الطيران في بيان رسمي إن الطائرة ظلت مستقرة وهبطت بسلام في مطار كوالالمبور الدولي بعد أكثر من ساعتين من إقلاعها.

فيما قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الماليزية إن الرحلة "إم إتش780" كانت تقل على متنها 164 راكبا و12 فردا من أفراد الطاقم.

وأكد ذات المتحدث أن التحقيق في أسباب الحادث لا يزال مستمرا.

المصدر: أ ب