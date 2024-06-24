"متلازمة تنفسية لدى المتوفين".. السنغال تشدد المراقبة الصحية بعد وفاة حجاج

بدأت السلطات السنغالية بإجراء فحوصات طوعية للكشف عن الكوفيد وأعادت فرض وضع الكمامات في المطار الدولي عند وصول الحجاج بعد تسجيل وفيات خلال أداء الفريضة في مكة المكرمة.

وقال وزير الصحة إبراهيما سي خلال زيارة لمطار ديامنياديو الدولي، إن السلطات تشتبه في أن عدداً من الوفيات ناجم عن مرض تنفسي مثل كوفيد-19.

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وفي إشارة إلى الوفيات في مكة المكرمة، قال الوزير "في البداية اعتقدنا أنها بسبب موجات القيظ لأن درجة الحرارة كانت مرتفعة للغاية، لكننا أدركنا وجود متلازمة تنفسية لدى المتوفين"، بحسب تسجيل لتصريحاته بثته وسائل الاعلام.

وأضاف "رأينا أن من المحتمل وجود وباء من النوع التنفسي، وكان من واجبنا العمل على مراقبة الحجاج عند عودتهم من خلال وضع آلية فحص لكل ما يتعلق بكوفيد-19 على وجه الخصوص".

وأشارت وزارة الصحة في بيان الاثنين إلى أنها "عززت نظام المراقبة الصحية على الحدود" الجوية من خلال نشر فريق في المطار مسؤول عن إجراء الفحص الطوعي والتعرف على الحجاج الذين تظهر عليهم أعراض مرضية شبيهة بالأنفلونزا.

وقالت الوزارة إن من بين 124 اختبارا سريعا، جاءت نتيجة 78 إيجابية، وتم تأكيد 36 منها لاحقا بواسطة فحوصات PCR، وهي التقنية المرجعية للكشف عن الإصابة.

وأعلنت السعودية الأحد أن أكثر من 1300 شخص توفوا خلال أدائهم مناسك الحج.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن أغلبهم أدوا الفريضة دون ترخيص، وساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة.

المصدر: "أ ف ب"