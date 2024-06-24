قصر باكنغهام يعلن إصابة الأميرة آن بجروح طفيفة وارتجاج في المخ جراء حادث

أعلن قصر باكنغهام إصابة الأميرة آن بجروح طفيفة وارتجاج في المخ عقب حادث وقع في مزرعة جنوب غرب بريطانيا.

إقرأ المزيد

وقال القصر اليوم الاثنين إن شقيقة الملك تشارلز الثالث البالغة من العمر 73 عاما دخلت المستشفى كإجراء احترازي للمراقبة ومن المتوقع أن تتعافى تماما.

وأضاف أن الحادث وقع الأحد الماضي في منطقة غاتكومب بارك.

وعلى الرغم من أن السبب الدقيق للإصابات غير مؤكد، إلا أنه كانت هناك خيول في المنطقة.

وقال فريقها الطبي إن إصابات رأسها تتوافق مع تأثير محتمل من رأس الحصان أو ساقيه.

قال القصر في بيان: "لقد تم إبقاء الملك على اطلاع وثيق وانضم إلى العائلة المالكة بأكملها في إرسال حبه وتمنياته للأميرة بالشفاء العاجل".

قالت وكالة الصحافة البريطانية إن الأميرة كانت تسير داخل المحيط المحمي للعقار عندما وقع الحادث.

المصدر: أ ب