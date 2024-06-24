مقتل 3 شرطة بهجوم مسلح في باكو

أطلق مسلح النار على رجال الشرطة في العاصمة الأذربيجانية باكو وقتل ثلاثة منهم، قبل تصفيته على أيدي قوة أمنية هرعت إلى المكان.

وذكرت الشرطة الأذربيجانية أنه تمت تصفية المهاجم روفشان الله فيردييف وفتح قضية جنائية في الحادث.

وذكرت الداخلية الأذربيجانية أن الجاني "من أصحاب السوابق ومدان بعدة جرائم سابقة".

وأضافت أن المهاجم كان مطلوبا للشرطة واستخدم في جريمته بندقية صيد وأنه من قرية شوفيلان التابعة للعاصمة باكو.

المصدر: نوفوستي