أذربيجان: تحييد مجموعة كانت تخطط للاستيلاء على السلطة في باكو

أعلن جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية ومكتب المدعي العام في بيان مشترك أن قوات الأمن الأذربيجانية كشفت عن جماعة إجرامية كانت تخطط لإقامة دولة الشريعة.

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وتابع البيان: "قامت وكالات إنفاذ القانون بتحييد مجموعة إجرامية حاولت إنشاء (فرقة مقاومة) بهدف إنشاء دولة تحكمها الشريعة والاستيلاء على السلطة من خلال أعمال شغب مسلحة في البلاد وتغيير النظام الدستوري بالقوة".

وقد تم اعتقال 8 من أفراد المجموعة، ويجري اتخاذ التدابير العملية والتحقيق مستمر.

المصدر: نوفوستي