الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ14 من العقوبات ضد روسيا

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي موافقة دول الاتحاد خلال اجتماع ممثليها في لوكسمبورغ اليوم الاثنين على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.

وجاء في بيان أوروبي: "وافق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات الاقتصادية والفردية ضد روسيا. وتستهدف هذه الإجراءات قطاعات الطاقة والمالية والتجارة، وتجنب الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي".

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وفرض الاتحاد الأوروبي 13 حزمة من العقوبات ضد روسيا منذ فبراير 2022.

ويخضع 1725 فردا و420 منظمة للقيود الأوروبية ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته التعامل مع الجهات الروسية المشمولة بالعقوبات.

كما يخضع الأفراد وفق قوائم العقوبات الأوروبية لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، جمدت روسيا في إطار عقوباتها الجوابية مليارات الدولارات لشركات ومستثمرين غربيين على أراضيها، ووضعت في تصرف الحكومة الروسية أصولا أجنبية بمئات مليارات الدولارات، دون أن تصادرها حتى الآن.

كما تركت روسيا لأصحاب الأصول الأجنبية بيعها لجهات روسية بالروبل الروسي وبنصف قيمتها السوقية.

المصدر: نوفوستي