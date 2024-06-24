إفتاء داغستان الروسية تنشر صور رجال الأمن ضحايا الاعتداء الإرهابي على الجمهورية

نشرت آينا حمزاتوفا مستشارة مفتي جمهورية داغستان الروسية فيديو بصور رجال الأمن الذين قتلوا بالهجوم الإرهابي على الجمهورية الليلة الماضية، وأعربت عن مواساتها لذويهم بهذا المصاب.

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وكتبت على "تلغرام": "من المؤلم التفكير في ما يحدث حاليا في منازل هؤلاء الرجال الذين دافعوا بإخلاص عن المدنيين، وأوسمة البطولة التي قد تمنح لهم لن تعوض ذويهم في هذا المصاب".

وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تعرض مدينتي ديربنت ومحج قلعة في داغستان لاعتداء إرهابي الليلة الماضية استهدف كنيستين أرثوذوكسيتين، وكنيسا يهوديا ومركزا لشرطة المرور ومقتل أكثر من 15 شرطيا وعدد من المدنيين.

كما أعلنت قوات الأمن في داغستان القضاء على 6 مسلحين على الأقل، 4 منهم في محج قلعة و2 في دربنت.

المصدر: نوفوستي