البحرية البريطانية تبلغ عن هجوم استهدف سفينة قبالة اليمن

أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO تعرض سفينة للهجوم على بعد 246 ميلا عن ساحل مدينة نشطون اليمنية.

وكتبت الهيئة في حسابها على منصة "إكس": "تلقت UKMTO تقريرا عن حادث وقع على بعد 246 ميلا بحريا (حوالي 456 كيلومترا) جنوب شرق نشطون (بمحافظة المهرة) باليمن". وتم تصنيف الحادث على أنه "هجوم".

وأشارت في البيان إلى ان السلطات تجري تحقيقا في الحادث. وتوجهت بالنصيحة للسفن كي تتنقل في المنطقة "بحذر" وأن تقوم الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وسبق أن أعلن "الحوثيون" في اليمن، دعمهم لفلسطين وعزمهم مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل أو التي تبحر إلى الموانئ الإسرائيلية. وأكدوا أنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة بالمنطقة ولا يتدخلون في سفن الدول الأخرى.

المصدر: RT