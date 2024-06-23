ساوى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بين السلطات الأمريكية ونظام بانديرا والمتعصبين المتطرفين في كييف.

وكتب مدفيديف على صفحته في "تيليغرام" علق فيه على هجوم قوات كييف على سيفاستوبول والهجوم الإرهابي في مدينة دربنت بداغستان: "كل ما حدث لم يكن عملا عسكريا، بل هجوما إرهابيا حقيرا وخسيسا ضد شعبنا، تم ارتكابه في عطلة أرثوذكسية مثل المذبحة التي ارتكبها المتطرفون في داغستان، لذلك، الآن جميعهم، السلطات الأمريكية، ونظام بانديرا والمتعصبون المجانين لا فرق بينهم بالنسبة لنا".

وقال مدفيديف إن "الأوغاد من الولايات المتحدة الأمريكية يزودون أنصار بانديرا بالصواريخ العنقودية ويساعدونهم على توجيهها إلى الهدف، والأوغاد في كييف يختارون شاطئا به مدنيون مسالمون كهدف ويضغطون على الزر".

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة، إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الضربة الصاروخية المخطط لها والتي نفذتها قوات كييف على سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

المصدر: RT