"الدوما": روسيا قد تعدّل توقيت استخدام السلاح النووي

رجّح رئيس لجنة الدفاع بمجلس "الدوما" الروسي أندريه كارتابولوف تعديل العقيدة النووية الروسية إن ازدادت التهديدات ضد روسيا، مشيرا إلى أن التعديل قد يشمل توقيت استخدام السلاح النووي.

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وقال: "سيعتمد كل شيء على كيفية تغير الوضع العسكري والسياسي حيث تعكس عقيدتنا النووي ردنا على التطورات. وإذا رأينا أن التحديات والتهديدات ستزداد، فيمكننا تعديل شيء ما فيها من حيث توقيت استخدام الأسلحة النووية وقرار استخدامها، لكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك الآن".

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا أن روسيا قد تغير عقيدتها النووية في ظل محاولات الغرب خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تطور قنابل نووية منخفضة الشدة فيما يبحث الغربيون استخدام مثل هذه الأسلحة، مؤكدا أن روسيا لا تقف متفرجة وأنه لا يستبعد تعديل العقيدة النووية الروسية.

المصدر: سبوتينك