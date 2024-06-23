 
مباشر

"الدوما": روسيا قد تعدّل توقيت استخدام السلاح النووي

أخبار العالم

Sputnik
مبنى مجلس الدوما الروسي في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xsff

رجّح رئيس لجنة الدفاع بمجلس "الدوما" الروسي أندريه كارتابولوف تعديل العقيدة النووية الروسية إن ازدادت التهديدات ضد روسيا، مشيرا إلى أن التعديل قد يشمل توقيت استخدام السلاح النووي.

إقرأ المزيد
بوتين: روسيا تدرس تغييرات محتملة في العقيدة النووية
بوتين: روسيا تدرس تغييرات محتملة في العقيدة النووية

وقال: "سيعتمد كل شيء على كيفية تغير الوضع العسكري والسياسي حيث تعكس عقيدتنا النووي ردنا على التطورات. وإذا رأينا أن التحديات والتهديدات ستزداد، فيمكننا تعديل شيء ما فيها من حيث توقيت استخدام الأسلحة النووية وقرار استخدامها، لكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك الآن".

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا أن روسيا قد تغير عقيدتها النووية في ظل محاولات الغرب خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تطور قنابل نووية منخفضة الشدة فيما يبحث الغربيون استخدام مثل هذه الأسلحة، مؤكدا أن روسيا لا تقف متفرجة وأنه لا يستبعد تعديل العقيدة النووية الروسية.

المصدر: سبوتينك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا