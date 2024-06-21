الخارجية الروسية تتوعد بالرد على عقوبات طوكيو بأقصى التدابير وأشدها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو أبلغت السلطات اليابانية بالطبيعة الضارة للعقوبات الجديدة التي فرضتها طوكيو على العلاقات الثنائية بين البلدين متوعدة بالرد الصارم للغاية عليها.

وجاء في بيان الخارجية: "خطوة أخرى نحو التدمير الكامل للعلاقات تمثلت في فرض الحكومة اليابانية بتاريخ 21 يونيو الحزمة الرابعة والعشرين من العقوبات الأحادية الجانب غير المشروعة ضد بلدنا".

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وأضاف البيان: "لقد حذرنا من أننا في مثل هذه الحالة سنواصل الرد بأقسى التدابير المضادة وأكثرها حساسية بالنسبة لطوكيو، مسترشدين فقط بمصالحنا الوطنية الخاصة".

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الجمعة فرض عقوبات على 41 شركة و11 شخصية روسية، بينهم موظفون في لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

الجدير ذكره أن روسيا أشارت مرات عديدة إلى أنها ستتعامل كما يجب مع ضغوط العقوبات التي بدأها الغرب منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد. وأكدت موسكو أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل عقوباته ضد روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا عن آراء مفادها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.

وكان قد شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، على أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.

المصدر: نوفوستي+RT