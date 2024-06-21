اليابان تفرض عقوبات على 11 فردا و41 كيانا روسيا

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الجمعة فرض عقوبات على 41 شركة و11 شخصية روسية، بينهم موظفون في لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

إقرأ المزيد

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي أن العقوبات موجهة أيضا ضد منظمات وشركات من دول ثالثة وتشمل 11 شركة لها علاقات مع الصين والهند وكازاخستان والإمارات وأوزبكستان.



وجمدت اليابان بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أموالا للبنك المركزي الروسي لديها بقيمة 33 مليار دولار تمثل نحو 6% من إجمالي الاحتياطيات الدولية لروسيا.



وفي وقت سابق صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.

وأضاف أن الهدف الرئيسي للغرب مفاقمة حياة الملايين من الناس، مشيرا إلى فشل هذه العقوبات في التأثير على روسيا المستمرة بعمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق جميع أهدافها.

المصدر: سبوتنيك