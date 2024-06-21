الجيش الإسرائيلي: اعتراض هدف جوي مشبوه أطلق من الأراضي اللبنانية (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة اعتراض هدف جوي مشبوه تم إطلاقه من لبنان، وأن المقاتلات الإسرائيلية واصلت الليل الماضي قصف البنية التحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

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وجاء في بيان صدر عن الجيش: "في أعقاب إطلاق صفارات الإنذار في الساعة 14:21 بشأن تسلل طائرات معادية في مناطق كيلا والشعل، نجحت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر من الأراضي اللبنانية.

وأضاف البيان: "تم في الساعات القليلة الماضية رصد عدد من عمليات الإطلاق من أراضي لبنان إلى عدة مناطق في شمال إسرائيل. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وردا على ذلك، أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي النار باتجاه منطقتي كفرحمام واللبونة في جنوب لبنان.

وتابع: "طوال الليل، قصفت المقاتلات الإسرائيلية البنية التحتية لـ "حزب الله" في منطقتي الطيبة ودير سريان في جنوب لبنان".

المصدر: RT