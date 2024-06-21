الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين له وإصابة ثلاثة آخرين جروحهم خطرة في معارك قطاع غزة.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي، إن جنديين من جيش الدفاع قتلا في معارك قطاع غزة وهما من لواء غولاني عومر سمادجا وسعاديا درعي، كما أصيب 3 جنود بجروح خطيرة.

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وتجاوز عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي وفق بيانات رسمية الـ650 منذ السابع من أكتوبر 2023.

في حين بلغ عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 37431 شخصا، وعدد المصابين 85653 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT